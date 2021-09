Come From Away: irréprochable

11 septembre 2001. La tragédie frappe les États-Unis sous la forme d’attentats terroristes sans précédent. Mais de toute cette horreur est née une œuvre lumineuse, remplie de bienveillance et d’humanité : la comédie musicale Come From Away, dont la captation vient adoucir ce triste anniversaire.

Ils sont des milliers. Ils viennent de partout dans le monde. Et à la suite des attentats du 11 septembre 2001, ils débarquent tous dans la petite communauté de Gander, Terre-Neuve, lorsque les 38 avions chargés de les mener à destination sont redirigés vers le Canada.

La petite ville sans histoire se voit donc chargée d’héberger ces quelque 7000 voyageurs étrangers, soit sensiblement aussi nombreux que ses habitants. C’est leur histoire, peu banale, qui est aujourd’hui racontée grâce au travail des auteurs canadiens Irene Sankoff et David Hein.

Car non, même si Come From Away dépeint les lendemains de la tragédie américaine et ses contrecoups, ce ne sont pas les actes terroristes qui sont au cœur de son intrigue. Certes, leur ombre est omniprésente. Mais c’est plutôt l’incroyable vague de solidarité qui a balayé la ville de Gander qui est racontée. Célébrée, même.

De la scène à l’écran

Il se dégage donc de ce spectacle une humanité extrêmement touchante. On en retient une puissante bouffée d’espoir et de bonne humeur, offerte par 12 artistes – tous irréprochables – se partageant des dizaines de rôles différents. Un chapeau, une veste ou même un simple foulard leur permet de changer d’identité.

Et pour les puristes, sachez que le transfert de la scène à l’écran se fait ici sans le moindre heurt. Le réalisateur Christopher Ashley, avec sa mise en scène sobre, a su conserver chaque parcelle de magie, chaque nuance et, surtout, chaque émotion ayant permis à Come From Away de séduire les foules aux quatre coins de la planète depuis sa création, en 2015.

Come From Away ★★★★1⁄2