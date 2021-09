Coup d’envoi du Festival western de Saint-Tite

Après une année d'absence, les festivaliers sont enfin de retour à Saint-Tite pour le Festival western.

• À lire aussi: Un festival western tranquille pour les campeurs

• À lire aussi: Des inquiétudes dans la population à un mois du lancement

Malgré les règles de santé publique qui interdisent notamment les kiosques de vendeurs itinérants, les festivaliers étaient très heureux de retrouver l'ambiance unique du festival à Saint-Tite.

Les organisateurs, qui ont dû jongler à la dernière minute avec de nouvelles restrictions cette semaine, ont poussé un énorme soupir de soulagement. «On a travaillé fort depuis 23 mois, particulièrement au cours des dernières semaines, donc enfin les gens arrivent!», a confié Pascal Lafrenière, directeur général du festival.

Même si les mesures de santé publique ont découragé bon nombre de festivaliers, ceux qui restent ont l'intention d'en profiter. «C'est un terrain de camping dans le fond, c'est une nouvelle gang, pis on connait du monde, c'est plaisant», a lancé en riant un homme qui a fait le chemin depuis la Beauce. Plus loin, un couple du lac Saint-Jean ne voulait pas manquer la fête. «On s'ennuyait ! Il n'y en a pas eu l'année passée, on avait hâte de revenir !»

À VOIR AUSSI