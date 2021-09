Débat des chefs en anglais: le gouvernement Legault déçu du «manque de neutralité»

Au sein du gouvernement de François Legault, on se dit «déçu» du débat des chefs fédéraux en anglais, qui a donné lieu à un véritable procès des lois québécoises sur la laïcité et la langue française.

• À lire aussi: Yves-François Blanchet fustige l’animation après le débat en anglais

• À lire aussi: Justin Trudeau a été la cible d’un véritable tir groupé

«(C’est) extrêmement décevant. Je pensais qu’on était rendu ailleurs en 2021-2022, alors quand je suis sorti de ce débat-là, honnêtement, j’étais vraiment très déçu. Déçu de voir qu’on était encore rendu-là, dans ce genre de phrases, et le manque de neutralité», a déploré vendredi le ministre québécois Ian Lafrenière.

Dès le tout début du débat jeudi soir, l’animatrice a questionné le chef bloquiste Yves-François Blanchet au sujet de la Loi sur la laïcité et le projet de loi sur la langue française, qu'elle a qualifiés de «discriminatoires».

Pas discriminatoire

Le ministre caquiste Éric Caire déplore la tournure qu’a pris l’exercice. «Si on parle de la Loi 21 et de la future loi 96, il n’y a rien de discriminatoire ou de raciste. Ces lois-là s'appliquent à tout le monde de façon objective», a-t-il réagi vendredi, en marge du caucus présessionnel du gouvernement.

Selon lui, le Québec bashing doit cesser. «Ceux qui se livrent à ça, c'est déplaisant et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que ça arrête, mais c'est le fait d'une minorité et non pas une opinion généralisée», a insisté le ministre délégué à la Transformation numérique.

À voir aussi