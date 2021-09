Débat en anglais: «Ça ne passe pas», lance Trudeau au sujet de l’animation

«Surpris» par la question posée à Yves-François Blanchet en ouverture du débat en anglais jeudi soir, Justin Trudeau a déploré «le genre d’amalgames» qui s’y trouvaient et qualifié d’inacceptables et d’insultants les propos de l’animatrice.

«Tout d’abord, il faut que j’avoue que quand la question a été posée sur la loi 21 hier soir, j’ai été très surpris par le genre d’amalgames qui a été mis là-dedans, et j’ai trouvé ça absolument inacceptable et insultant, en tant que Québécois», a-t-il déclaré en point de presse vendredi matin.

«Les Québécois ne sont pas racistes. Je comprends qu’il y a des gens qui sont en désaccord avec la loi 21, j’en suis un, et je comprends qu’on a encore beaucoup de travail à faire à travers le pays pour lutter contre la discrimination systémique. Mais de peindre toute une nation avec cette brosse, non. Moi, ça ne passe pas», a-t-il fait savoir.

Tout le mépris et l'incompréhension de l'animatrice de CBC envers la Loi 21 et le projet de loi 96 du Québec.



Une chance que le @BlocQuebecois se tient debout pour le Québec. #polqc #polcan #Elxn44 #paysqc pic.twitter.com/pgW6iz12GE — Parti Québécois (@partiquebecois) September 10, 2021

Rappelons que l’animatrice Shachi Kurl, présidente de la fondation de recherche et maison de sondage Angus Reid, a démarré en force en demandant au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, de justifier «aux gens à l’extérieur du Québec» l’existence de ces lois «discriminatoires», avant de l’interrompre à plus d’une reprise lors de sa réponse.

Le sujet est revenu à plus d’une reprise lors du débat et a laissé place à une prise de bec sur l’expression de racisme systémique entre M. Blanchet et la cheffe des verts, Annamie Paul, qui a invité le chef bloquiste à s’«éduquer» sur le sujet.

Furieux après le débat, M. Blanchet avait noté qu’aucun autre chef ne s’était insurgé contre les «chaudières d’insultes» qui ont selon lui été lancées «au visage des Québécois».

Questionné sur son silence, M. Trudeau a réitéré qu’il a été «surpris» par la question et que le format du débat ne lui avait pas laissé la place pour mettre son grain de sel.

«La modératrice était en train d’interrompre M. Blanchet pendant qu’il répondait. Je n’allais pas ajouter ma voix à la cacophonie, mais la réalité est que j’ai été un peu étonné. C’était inacceptable pour moi», a-t-il dit vendredi matin.

«Fier Québécois», le chef libéral s’est dit «d’accord» avec le chef du Bloc en ce qui a trait à la question d’ouverture, qui «tirait des conclusions qui sont inexactes et insultantes pour les Québécois.

«On se retrouve là-dessus», a dit Justin Trudeau, avant de souligner que «M. Blanchet cherche à créer des divisions et des contrastes et de la chicane entre les Québécois et les autres Canadiens».

«Vous niez que le Québec a des problèmes avec le racisme, mais vous défendez des lois comme la loi 96 et 21 qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. Le Québec est reconnu comme une société distincte, mais pour ceux qui sont à l’extérieur de la province, aidez-les s’il vous plait à comprendre pourquoi votre parti soutient aussi ces lois discriminatoires», avait offert Mme Kurl au chef bloquiste en tout début de soirée.