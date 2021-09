Éclosions de COVID-19: début du déploiement des tests rapides dans 72 écoles primaires

Face à la montée des cas dans le réseau scolaire de la province, le gouvernement entamera lundi le déploiement de tests rapides de dépistage de la COVID-19 dans 72 écoles primaires du Québec.

• À lire aussi: Un nouveau rassemblement antivaccin devant une école secondaire

• À lire aussi: Vigilance accrue de la police près des écoles

• À lire aussi: «On a des cas et le feu prend dans l’école»

Essentiellement, la distribution se fera dans les régions de Laval, pour le Centre de service scolaire Chomeday-Laval (Chomedey et établissements privés), et de Montréal, dans les secteurs Montréal-Nord (Pointe de l’île) et Saint-Michel (Parc-Extension).

«On en a déjà 238 [écoles de Montréal et Laval] qui ont des cas. C’est incroyable de voir comment ça va être lent, déplore la pharmacienne Diane Lamarre. Et le déploiement, ça prend les autorisations des parents, ça prend l’information des gens... Pourquoi on n’a pas commencé ça à la mi-août pour vraiment être capable à la rentrée de faire un dépistage efficace?»

Mme Lamarre s’explique mal la «grande résistance» de la santé publique en ce qui a trait à l’utilisation des tests rapides pour dépister la COVID-19.

En date de vendredi, on recense quelque 870 cas actifs chez les élèves des réseaux public et privé. S’ajoutent à cela 103 membres du personnel qui sont atteints de la maladie. En 24 heures, le nombre total de cas actifs dans le réseau a fait un bond de 103 pour atteindre 973 personnes présentement infectées.

«C’est énorme. On est rendu à presque 600 écoles qui ont au moins un cas à travers tout le Québec. Ça veut qu’on a à peu près 20 % des écoles qui ont déjà au moins un cas», estime Diane Lamarre.

La situation est d’autant plus risquée selon la pharmacienne puisqu’on doit dépister rapidement les cas pour éviter que le virus se propage dans les classes, les écoles et même dans les familles.

À VOIR AUSSI