F1 : Lance Stroll se contente du 12e temps en qualifications

Le Québécois Lance Stroll a raté pour une première fois en carrière le troisième segment des qualifications (Q3) du Grand Prix d’Italie, vendredi à Monza, et s’élancera de la 12e position lors de la course sprint samedi.

Le pilote de l’écurie Aston Martin a effectué sa boucle la plus rapide en 1 min 20,020 s, à seulement 118 millièmes de seconde de Sergio Perez (Red Bull), 10e et dernier pilote à se qualifier pour Q3. Il a également été devancé par son coéquipier Sebastian Vettel (1:20,913), qui prendra quant à lui le départ de la 11e position.

Le résultat ne plaît pas au principal intéressé, qui croit toutefois que le résultat était le meilleur possible dans les circonstances.

«C'est dommage d'avoir raté de peu la Q3, a-t-il dit selon un communiqué d’Aston Martin. C'était un effort solide de la part de l'équipe et nous avons pu faire de bons tours malgré les défis que Monza lance toujours en qualifications. La circulation était un problème pour tout le monde et il était difficile de trouver l’aspiration.»

Améliorer son sort

Stroll avait pourtant été toujours très rapide sur le mythique circuit italien par le passé. Il avait notamment été le quatrième pilote le plus rapide en 2017, devenant le lendemain le plus jeune conducteur de l’histoire de la Formule 1 à s’installer en première ligne pour le départ.

Le Canadien pourrait malgré tout améliorer son sort et démarrer au sein du top 10 lors de la course principale, dimanche, puisque la course sprint, samedi, est considérée comme une étape qualificative; c’est le gagnant de celle-ci qui sera officiellement le détenteur de la position de tête.

«S'il est décevant de ne pas avoir atteint la Q3, la course sprint de demain devrait nous donner l'opportunité de gagner des places et de commencer la course de dimanche dans le top 10», a-t-il estimé.

C’est Valtteri Bottas (Mercedes) qui a été le plus rapide des qualifications en 1:19,555. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris et Daniel Ricciardo ont complété le top 5.