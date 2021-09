Gabriela Dabrowski déclare forfait aux Internationaux des États-Unis

Une blessure a forcé le duo composé de la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire Luisa Stefani à se retirer de la demi-finale contre Coco Gauff et Catherine McNally, vendredi, aux Internationaux des États-Unis.

En avance 2-1 en phase de bris d’égalité au premier set, le tandem a dû déclarer forfait, car Stefani a subi une vilaine blessure à la jambe qui lui a valu de sortir du court en fauteuil roulant. Ce malheureux dénouement de situation a ainsi permis à leurs rivales d’accéder à la grande finale du prestigieux tournoi.

Les deux Américaines se mesureront donc au duo formé par l’Australienne Samathan Stosur et la Chinoise Shuai Zhang qui a gagné son match de demi-finale par un score de 6-2 et 7-5 contre Desirae Krawczyk et Alexa Guarachi.