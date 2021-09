Gourmandises aux fleurs

Il n’y a pas que les abeilles et les papillons qui apprécient le goût des fleurs ! Avec leurs parfums sucrés, leurs saveurs parfois acidulées ou mentholées, elles ont tout pour colorer et rehausser nos créations culinaires. Confituriers, chocolatiers, herboristes et autres artisans de la gourmandise l’ont bien compris. Voici dix produits originaux aux fleurs à mettre sur nos tables.

Maison Lavande

Maison Lavande crée toute une panoplie de produits gourmands parfumés aux fleurs de lavande de ses champs de Saint-Eustache. C’est l’été en petits pots ! Caramel, pacanes et lavande, miel crémeux, confiture de framboises ou sirop de lavande, ces produits, d’un chic fou, font de merveilleux cadeaux.

Les Gourmandises de Marie-Antoinette

Les meilleurs sablés du monde entier se trouvent à la pâtisserie d’Hochelaga-Maisonneuve, les Gourmandises de Marie-Antoinette. Aromatisés aux pistaches et à l’eau de rose, ils sont trempés dans le chocolat blanc et parsemés d’éclats de pistaches et de pétales de rose.

Forêts et Papilles

Cueillis à la main un peu partout dans la province, roses et fleurs sauvages parfument les sucres aromatisés de Forêts et Papilles, une entreprise de Prévost. Sucre aromatisé aux fleurs des champs et à la menthe sauvage ou sucre à la rose, ils mettent couleurs et saveurs sur yogourts et desserts.

Simon Turcotte confiturier

Du grand art gourmand que la tartinade pour fromage Poire, eau-de-vie et fleurs de thym, de Simon Turcotte, confiturier de Sainte-Marcelline-de-Kildare. Il s’agit d’un délice précieux de petits cubes de poires confites, relevés de brandy de pommes, et d’une pointe herbacée de fleur de thym.

Juliette et chocolat

Disponible dans toutes les succursales de Juliette et chocolat, le chocolat noir et caramel salé infusé à la fleur de lavande met en valeur les fleurs de La Maison Lavande. Délicatement parfumé, à peine sucré, il croque sous la dent, dévoilant de doux parfums d’été !

Herbes Orford

Le sel Fleurs et Fines herbes des Herbes Orford est un doux mélange de sel aux fines herbes, incluant des pétales de rose, de carthame et de souci. Parfait pour aromatiser poulet, poisson, salades et trempettes, et y mettre une petite touche colorée.

Jardins Sauvages

Les Jardins Sauvages de Saint-Roch-de-l’Achigan tiennent un kiosque au Marché Jean-Talon où l’on trouve fleurs et plantes sauvages en petits pots. Laissez-vous tenter par les boutons d’hémérocalles marinés, ce grand lys orangé. Avec leur petit goût acidulé, ils relèvent salades et petites bouchées.

Belle à croquer

Belle à croquer est une entreprise située à Sainte-Thècle. Entre autres produits concoctés à partir des fleurs de leurs jardins, ils font des bûches de fromages blancs roulés dans les pétales de fleurs. À cueillir en passant, lors de votre prochaine virée en Mauricie.

Ferme Florae

Un condensé de saveurs d’été que cette tartinade de framboises à la rose sauvage de la Ferme Florae, située à Shawinigan. Tout en délicatesse, elle est peu sucrée, ce qui donne toute la place aux saveurs florales et fruitées. Du bonheur sur un croissant au déjeuner !

Emporium Safran

Saviez-vous que le safran est composé des stigmates de la fleur de crocus, cueillis un à un à la main ? Il est désormais cultivé au Québec. Découvrez le safran d’Emporium Safran, une entreprise de Saint-Damien. Parfume et donne une belle couleur dorée aux riz, poulet, poisson, paëlla.