GP d’Italie : Lance Stroll se fait plaisir avant les qualifications

Le Québécois Lance Stroll a pris le quatrième rang de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, vendredi à Monza.

Le Montréalais a effectué sa boucle la plus rapide en 1 min 21,676 s, n’étant devancé que par Lewis Hamilton (1:20,926), Max Verstappen (1:21,378) et Valtteri Bottas (1:21,451). Son coéquipier chez Aston Martin, Sebastian Vettel, a quant à lui été le sixième pilote le plus rapide.

Cette escale italienne sera le théâtre de la deuxième course sprint de la saison, samedi. Ainsi, la deuxième séance d’essais a été remplacée, vendredi après-midi, par la séance de qualification qui a normalement lieu le samedi.

Stroll, 14e au classement des pilotes avec 18 points, tentera de mettre un terme à une série de deux courses hors du top 10. Aston Martin (53 points) est par ailleurs à la chasse d’Alpine (90) et d’AlphaTauri (84) pour le cinquième rang au classement des constructeurs.