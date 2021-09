Les Espaces Scotty Bowman et Denis Savard

La ville de Verdun a rendu un vibrant hommage à deux légendes du hockey qui ont laissé leur marque au sien du hockey mineur à Verdun. Lors des rénovations de l’Auditorium de Verdun, on a procédé à l’inauguration des Espaces Scotty Bowman et Denis Savard en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante et plusieurs anciens joueurs du Canadien.

Photo Martin Alarie

La mairesse Valerie Plante est compagnie des gagnants de la coupe Stanley avec le Canadien, Scotty Bowman et à l’arrière-plan, Yvon Lambert, Réjean Houle, Yvan Cournoyer et Denis Savard.

Photo Martin Alarie

Scotty Bowman et Denis Savard sont en compagnie du maire de Verdun, Jean-François Parenteau.

Photo Martin Alarie

Le légendaire Scotty Bowman est en compagnie de son ancien adjoint avec Pittsburgh et maintenant VP principal du développement des joueurs avec Ottawa, Pierre McGuire.

Photo Martin Alarie

La mairesse Valérie Plante est entourée de Denis Savard et Scotty Bowman.

Photo Martin Alarie

La médaillée olympique, Danièle Sauvageau est en compagnie de l’ancien joueur du Canadien et député, Enrico Ciccone, Scotty Bowman et Denis Savard.

Photo Martin Alarie

L’ancien entraîneur du Canadien, Scotty Bowman est en compagnie de son ancien ailier, Yvon Lambert qui a marqué le but en prolongation pour éliminer les Bruins.

Photo Martin Alarie

Gagnant de 10 coupes Stanley, Yvan Cournoyer qui a joué pour les Maroons de Lachine est en compagnie de Scotty Bowman et Denis Savard.

Photo Martin Alarie

Denis Savard, membre du Temple de la renommée du hockey, est entouré de ses frères Luc et André.