Les Maple Leafs sont vaccinés à 100 %

Les Maple Leafs de Toronto ne craignent aucunement le plus récent protocole de COVID-19 mis en place par la Ligue nationale de hockey (LNH) et l’Association des joueurs puisque 100 % des joueurs et du personnel sont adéquatement vaccinés.

• À lire aussi: Trophée Calder: Cole Caufield parmi les favoris

C’est ce que le directeur général du club, Kyle Dubas, a dévoilé lors de son passage au balado «Bob McCown Podcast», jeudi.

Le protocole, dont le réseau Sportsnet avait obtenu les informations au début du mois, précise que les joueurs non vaccinés seront suspendus s’ils ne peuvent voyager ou prendre part aux activités de leur équipe. Ils seront ainsi privés de leur salaire.

Or, aucun joueur ne s’expose à de telles pénalités chez les Leafs. «Ça n’aura aucun effet sur notre équipe, a dit Dubas. Entre les joueurs et le personnel, nous sommes 100 % vaccinés ici pour le moment. Donc pas d’impact sur nous.»

Les camps d’entraînement dans la LNH doivent s’amorcer le 22 septembre à moins d’événements imprévus.