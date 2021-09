Leylah Fernandez, une ambassadrice formidable pour Montréal

Née à Montréal, Leylah Fernandez constitue une ambassadrice extraordinaire, aux yeux de la mairesse Valérie Plante.

L’athlète de 19 ans prendra part à la finale des Internationaux des États-Unis, samedi, après avoir éliminé au passage les deuxième, troisième et cinquième meilleures joueuses au monde. Elle pourrait ainsi devenir la première Québécoise à remporter un tournoi du Grand Chelem.

«Leylah est arrivée comme par hasard et là, elle élimine les grandes, a analysé la mairesse en point de presse, vendredi. On voit une jeune fille déterminée, souriante et on la sent passionnée. C’est contagieux. Sa passion pour le tennis est vraiment contagieuse.»

Mme Plante est évidemment bien fière des performances sur les courts de sa concitoyenne, mais c’est son attitude et son approche qui l’ont véritablement charmée.

«Tout le monde tombe en amour avec Leylah, n’est-ce pas? a-t-elle avancé. Elle est si naturelle, amusante, concentrée et incroyablement talentueuse. Tout le monde aime l’encourager et je pense qu’elle est une grande ambassadrice de Montréal.»

«Ultimement, c’est comme si elle représente notre joie de vivre. Vous pouvez être une femme forte, positive, orientée vers le travail à faire, et continuer à sourire!»

La politicienne a également eu de bons mots pour Félix Auger-Aliassime, qui a lui aussi accédé à la finale chez les hommes.

«C’est incroyable de voir deux jeunes Québécois talentueux faire leur parcours. Ils représentent notre futur et apportent beaucoup de joie. C’est bien!»

- Avec la collaboration de Félix Lacerte-Gauthier