L’Omnium de golf de Mission inclusion

Mission inclusion fêtait la 32e édition de l’Omnium de Mission inclusion au Club de golf Le Mirage à Terrebonne, avec comme invité d’honneur le Centre des jeunes l’Escale de Montréal-Nord. L’Omnium, organisé au profit des jeunes de la rue du Québec, a récolté un montant record de 125 000 $.

Photos Maxime Juneau et Pascale Vallée

Richard Lachance, le président d’honneur, est en compagnie de Robert Trudeau, président du comité organisateur, d’André Dufour et de Marc-André Coallier, porte-parole des jeunes de la rue de Mission inclusion.

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, est en compagnie de Richard Veenstra, DG de Mission inclusion, et de Daniel Germain, fondateur du Club des petits déjeuners.

L’implication et la générosité sont de véritables leviers pour la cause des jeunes de la rue. Jean-François Archambault, DG et fondateur de la Tablée des Chefs, est en compagnie de Robert Trudeau.

L’ancien joueur du Canadien Marcel Bonin, qui célébrait son 80e anniversaire de naissance, est entouré de Dominique Ducharme, de Michel Beaudry, d’Alex Burrows et de Lucien Deblois.

L’Omnium de Golf André Chalut a permis d’amasser la somme de 70 350 $ au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Le président d’honneur, Dominique Ducharme, est en compagnie d’Alexandre et Alain Chalut et de l’ancien joueur du Canadien Lucien Deblois.

Lors de la soirée du 50e anniversaire de l’Association coopérative de productions audio-visuelles (ACPAV), durant laquelle Éléphant projetait le film 15 février 1839 de Pierre Falardeau, on apercevait Sylvie Cordeau, de Québecor, Manon Leriche, veuve de Pierre Falardeau, Sylvie Drapeau, comédienne, et Dominique Dugas.