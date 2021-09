Médaille d’or pour le Canada à la poursuite par équipe

(Sportcom) – La cycliste sur piste Lily Plante n’a eu droit qu’à trois semaines d’entraînement avec ses coéquipières Ngaire Barraclough, Sarah Van Dam et Erin Atwell avant de se rendre en Colombie pour la Coupe des nations. Une préparation qui s’est toutefois avérée payante pour la formation canadienne, elle qui a remporté la médaille d’or à la poursuite par équipe jeudi, à Cali.

«Je suis super satisfaite du résultat. C’est fou de penser que nous avons été capables d’accomplir tout ça avec seulement trois semaines de travail ensemble après la pandémie, ce qui nous a malheureusement enlevé beaucoup de temps de piste», a affirmé Plante à la suite de la victoire contre les Polonaises en grande finale après avoir rattrapé ces dernières, un kilomètre après le début de la course.

La délégation canadienne a passé trois semaines au vélodrome de Milton, en Ontario, en vue de cette compétition. C’était la toute première fois que les quatre membres de l’équipe s’entraînaient ensemble.

«Nous avons dû nous adapter rapidement et trouver la distribution la plus rapide. Tout s’est bien déroulé dès les débuts.»

Une qualification «chaotique»

Les Canadiennes avaient obtenu le deuxième meilleur temps lors de la ronde des qualifications, se classant à 0,609 seconde des Allemandes. Plante affirme qu’elle et ses coéquipières n’étaient pas totalement satisfaites de ces premiers tours de piste.

«La qualification a été un peu chaotique pour être honnête. Nous nous sommes malgré tout qualifiées en deuxième position, mais ça n’a pas été une poursuite très smooth.»

Les choses se sont toutefois replacées dès la demi-finale alors que les représentantes de l’unifolié étaient opposées aux Colombiennes. Un temps de 4 min 25,619 s, le meilleur de la journée, leur a permis d’aisément se retrouver en finale où elles ont concrétisé leur médaille d’or.

«La dynamique est super avec mes coéquipières. J’ai participé aux Championnats juniors sur piste en 2019 avec Barraclough et Van Dam, c’était super de les retrouver. J’ai fait plusieurs camps d’entraînement avec Atwell même si c’était notre première compétition ensemble, on s’entend super bien», a admis Plante en entrevue à Sportcom.

Lily Plante sera de retour en action à Cali dès vendredi alors qu’elle participera à la poursuite individuelle où elle aimerait améliorer son record personnel. Elle sera également en action samedi pour l’épreuve du 500 m sprint.

L’or pour les hommes au sprint par équipe

Le Québécois Hugo Barrette a lui aussi permis au Canada de monter sur la plus haute marche du podium, jeudi à Cali. Barrette et ses coéquipiers Ryan Dodyk et Nick Wammes ont devancé la Colombie pour mettre la main sur l’or grâce à un chrono de 43,748 s.

Mathias Guillemette sera également en action en Colombie au courant de la fin de semaine.