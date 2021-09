Montréal: encore un week-end d’entraves sur le réseau autoroutier

Des entraves sont à prévoir durant le week-end sur certains points chauds du réseau autoroutier, notamment l’autoroute 30, le tunnel L.-H.-La Fontaine, les échangeurs Turcot et Saint-Pierre que Mobilité Montréal recommande d’éviter.

Ainsi, l’autoroute 20 en direction ouest sera fermée entre l’échangeur Turcot et l’entrée en provenance du boulevard Angrignon, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Ce qui impliquera la fermeture par défaut des bretelles de l’A-15 à l’autoroute 20 en direction ouest, durant la même période.

L’A-20 en direction ouest verra sa bretelle fermée vers la route 138 en direction ouest et le pont Honoré-Mercier, et ce, de samedi minuit à lundi 5 h.

Mobilité Montréal annonce la fermeture complète de l’autoroute 25 en direction sud en provenance de la rue Sherbrooke Est, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h.

La fermeture sera partielle dans le tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine vers la Rive-Sud, de vendredi 22 h 30 à dimanche 5 h.

À Brossard, on prévoit la fermeture complète de l’autoroute 30 en direction est entre la sortie 67 et l’entrée de l’A-10 en direction ouest. La fermeture sera en vigueur de vendredi 21 h à lundi 5 h.

L’autoroute Bonaventure sera fermée complètement dans les deux sens entre le pont Victoria et la rue Wellington, de vendredi 23 h et samedi 8 h. La fermeture sera partielle en direction ouest entre les ponts Clément et Victoria, de vendredi 22 h à lundi 5 h.