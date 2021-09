Ouest canadien: 6 randonnées magnifiques à faire à Banff

Avec ses paysages légendaires et ses 1600 km de sentiers, le parc national de Banff, en Alberta, fait rêver tous les types de randonneurs.

Nous avons regroupé quelques suggestions pour ceux qui planifient leur premier voyage au cœur des pics rocheux, des glaciers, des fleurs sauvages et des lacs turquoise des Rocheuses.

6 sentiers de randonnée incontournables à découvrir dans le parc national de Banff:

1. Lac Agnes

Selon Parcs Canada, la montée jusqu’au lac Agnes représente le moyen le plus raffiné de découvrir les Rocheuses. C’est que le sentier mène au photogénique salon de thé du lac Agnès, blotti au creux des montagnes depuis près de 120 ans. Ceux qui n’ont pas envie d’un Earl Grey au bord de l’eau peuvent allonger l’excursion en grimpant sur le mont Big Beehive, qui culmine à 2270 m. Ils profiteront alors d’une vue unique sur le lac Louise et l’hôtel Fairmont Chateau Lake Louise (prévoir 3,2 km en extra).

Niveau: modéré

Longueur: 3,4 km (aller)

Gain d’altitude: 385 m

Durée: 2h30 à 3h (aller-retour)

Secteur: Lake Louise

2. Chaînon Parker

Situé non loin du parc national de Jasper, le populaire sentier Parker Ridge est constitué d’une série de lacets et il est connu pour ses vues « cartepostalesques » sur le glacier Saskatchewan et la rivière du même nom. Une randonnée courte et facile, avec une grosse récompense à la clé.

Niveau: facile

Longueur: 2,7 km (aller)

Gain d’altitude: 250 m

Durée: 2h30 (aller-retour)

Secteur: Promenade des glaciers

3. Sentier de l’Amphithéâtre-Cascade

Presque tout le monde a déjà vu le mont Cascade en photo: c’est le colosse de 2948 m de haut que l’on aperçoit au nord-est depuis la rue principale de Banff. Le sentier de l'Amphithéâtre-Cascade grimpe sur les flancs de la montagne jusqu’à une vallée suspendue qui se couvre de fleurs sauvages durant l’été. Selon le moment de l'année, les grimpeurs chevronnés peuvent poursuivre leur ascension jusqu’au sommet; un guide de grimpe leur est destiné.

Niveau: modéré

Longueur: 7,7 km (aller)

Gain d’altitude: 640 m / Perte d’altitude: 150 m

Durée: 6h (aller-retour)

Secteur: Banff

4. Plaine des Six Glaciers

Facile d'accès, ce sentier près du lac Louise permet de découvrir une spectaculaire série de pics et de glaciers, ainsi qu’un salon de thé au look alpin (ouvert en saison). En chemin, on profite des vues sur le mont Lefroy, le mont Victoria et le glacier Victoria. Un aller-retour supplémentaire de 3 km permet de monter au point de vue du col Abbot, où on aperçoit le refuge historique du même nom.

Niveau: modéré

Longueur: 5,3 km (aller)

Gain d’altitude : 365 m

Durée: 4h (aller-retour)

Secteur: Lake Louise

5. Col Sentinel

Particulièrement conseillé durant la saison des couleurs, ce sentier abrupt mène à deux belles vallées du parc national de Banff: la vallée du Paradis et la vallée de Larch, fameuse pour ses mélèzes dorés à l’automne. Le sentier, abrupt et classé difficile, démarre près de la route du lac Moraine, que l’on peut aussi apercevoir durant la montée. Un effort payant.

Niveau: difficile

Longueur: 5,8 km (aller)

Gain d’altitude: 725 m

Durée: 4h30 à 5h30 (aller-retour)

Secteur: Lake Louise

6. Sentier du Sommet-du-Mont-Tunnel

Ce court sentier en lacets, qui mène au sommet bas du mont Tunnel, se trouve à distance de marche du centre-ville de Banff, ce qui en fait une route assez fréquentée. Mais cela n’enlève rien aux vues qu’il offre sur la vallée de la Bow, le mont Rundle et le village de Banff lui-même.

Niveau: modéré

Longueur: 2,4 km (aller)

Gain d'altitude: 260 m

Durée: 2h (aller-retour)

Secteur: Banff

À savoir

Ces sentiers sont fréquentés. Il est conseillé de partir tôt pour éviter les foules ou les stationnements bondés.

Le parc national de Banff reçoit, en temps normal, plus de 3 millions de visiteurs par an. Il va sans dire qu’il faut ramasser ses déchets et suivre les principes du Sans-Trace .

. Il existe des sentiers (splendides) pour tous les niveaux. Choisissez en fonction de vos capacités; il s’agit d’un territoire sauvage.

Les conditions sur les sentiers varient selon la saison et la météo, tout comme l’aspect des lacs de montagne, qui «dégèlent» parfois tard dans l’été. Avant de planifier une randonnée, il est recommandé de consulter les rapports sur l’état des sentiers ainsi que les bulletins sur les fermetures et restrictions saisonnières (présence de grizzlys, période de chasse, risques d’avalanche, etc.).

Toutes ces infos sont ici: pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff