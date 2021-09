Pas d’augmentations pour les employés québécois de Walmart

Contrairement à Walmart aux États-Unis, la division canadienne du géant du commerce de détail n’a pas l’intention d’augmenter le salaire minimum de ses employés au Canada d’au moins 1 dollar l’heure.

« Cette annonce s’applique spécifiquement aux associés américains », a répondu au Journal dans un courriel le directeur des affaires corporatives, Adam Grachnik. « Le Canada a déjà des taux de salaire et des régimes d’avantages sociaux différents de ceux des États-Unis », a-t-il ajouté.

Hausses aux États-Unis

Ces derniers jours, différents médias ont rapporté que Walmart allait hausser d’ici la fin septembre le salaire minimum de ses employés aux États-Unis.

Cette mesure devrait faire bondir les payes de plus de 565 000 salariés. Il s’agira d’une 3e hausse salariale en l’espace de douze mois.

Horacio Barbeito

PDG de Walmart Canada

En échange, le détaillant prévoit toutefois mettre un terme aux primes versées à ses travailleurs américains, et ce, dès le 31 janvier 2022. Ces bonus étaient distribués à quatre reprises durant l’année, rapporte notamment The Wall Street Journal.

Le salaire moyen des employés du détaillant aux É.-U., qui est le premier employeur privé avec environ 1,6 million de travailleurs, atteint maintenant 16,40 $ US, soit environ 20,79 $ CA.

Pour le Canada, Walmart fait valoir que tous ses employés « gagnent plus que le salaire minimum dans chaque province ». Au Québec, le détaillant compte plus de 15 000 salariés répartis dans plus de 70 magasins.

Présentement, le salaire minimum québécois est de 13,50 $ l’heure.

La direction de Walmart n’a pas voulu fournir au Journal l’échelle salariale dans ses magasins au Québec ni le salaire moyen de ses employés au Canada.

Au printemps dernier, le géant Costco, compétiteur de Walmart, a augmenté le salaire de 1 $ l’heure de tous ses employés canadiens payés à un taux horaire, et ce, peu importe leur échelle salariale. Cette mesure était entrée en vigueur lors de la fin des primes COVID-19.

Le salaire minimum chez Costco est aujourd’hui de 16 $ l’heure au Québec. Le détaillant compte plus de 8000 salariés dans la province.