Quand la vieillesse te tombe dessus

J’ai lu ce matin « ... qu’on devient vieux quand on ne porte plus aucun intérêt à ce qui se passe autour de soi ». Et bien je pense que c’est mon cas. Je le suis devenu, même si ma femme trouve que j’exagère.

Depuis qu’on a commencé à se déconfiner, je me rends compte que j’étais tellement bien chez moi, sans obligation de fréquenter du monde dont les conversations ne m’intéressent plus, que ça me rend asocial, y compris avec mes enfants et mes petits-enfants. Même si ça décourage ma femme, je n’ai plus envie de me plier à son besoin de socialiser.

Armand

Que vous mettiez une croix sur les relations sociales, ça peut se comprendre. Mais sur vos propres enfants et petits-enfants, ça me pose un problème de conscience qui va au-delà de votre âge. Les avez-vous jamais aimés pour être ainsi capable de les rayer de votre vie ?