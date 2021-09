Résultat des élections: Jean Chrétien ne veut pas se mouiller

L'ex-premier ministre Jean Chrétien s’est montré très, très prudent quant à l'issue des élections fédérales. Il s'est formellement refusé vendredi à prédire une victoire des libéraux de Justin Trudeau.

«Évidemment des élections c'est des élections. On a des surprises et parfois c'est prévisible. Alors j'en ai fait 12 et puis ce n'est jamais fini avant que ça soit fini, s'est-il limité à dire. Sa retenue ne vaut toutefois pas pour le candidat libéral de son comté de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne, dont il est «sûr qu'il va gagner».

Sur la question des pensionnats autochtones Jean Chrétien ne s'était pas encore prononcé lui qui avait déjà agi comme ministre des Affaires Indiennes du Canada.

«Il plaide qu'il s'agit d'une façon de faire ayant prévalu il y a cent ans, que les derniers pensionnats ont fermé sous son règne de premier ministre et surtout qu'il ne faut pas juger le passé avec un regard d'aujourd'hui.

«C'est difficile de réécrire l'histoire. Je n'étais pas fort là-dessus moi parce que je croyais que mon rôle n'était pas de corriger le passé, mais de bâtir le futur. Sauf que là la mode, pas seulement au Canada, mais partout, c'est de réécrire le passé», a-t-il déploré.

«M. Chrétien a confié qu'il a lui-même était pensionnaire dans des communautés pendant 14 ans.

«J'y ai été 14 ans et je n'ai jamais aimé ça non plus. Moi j'étais obligé d'y aller à cause de la santé de ma mère et puis ils m'ont donné, je pense, une assez bonne éducation.»Jean Chrétien a été honoré vendredi pour avoir créé le Parc national de la Mauricie il y a 51 ans à titre de ministre fédéral.

À 87 ans il est apparu en bonne forme avec toute sa vivacité et toute sa mémoire. Il publiera d'ailleurs dans un mois un quatrième livre relatant d'autres souvenirs de ses 40 ans en politique.

