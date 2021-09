Roulez au suivant : c’est un départ!

L’aventure de Roulez au suivant repart cette fois sous forme d’une saison télé qui débutera ce dimanche 11h30, sur TVA Sports, ainsi que sur de multiples plateformes incluant le site web du Guide de l’auto. Une émission se situant à des années-lumière du monde de la voiture neuve, puisqu’elle s’attarde plutôt aux plus vieilles. Pour ne pas dire aux minounes!

En fait, Roulez au suivant est née suite à l’achat d’une vieille Suzuki Swift+ pour 200 $. Une voiture qui pouvait selon moi faire encore plusieurs bonnes années, bien qu’elle ait été négligée par son précédent propriétaire et abandonnée dans un hangar. L’idée de lancer un concours pour l’offrir à une personne qui en prendrait soin, combinée à une remise en condition, allait donc naître. J’ai approché quelques amis et partenaires qui ont accepté de plonger dans l’aventure, ce qui a donné lieu à un premier épisode effectué, disons-le, avec les moyens du bord!

Les commentaires furent toutefois à ce point positifs et nombreux que j' ai décidé de peaufiner l’idée pour en faire un concept télévisue s’adressant à l’amateur de voiture, mais également à tous ceux qui s’intéressent à l’environnement et à la consommation. Puis, de par son volet plus humain, à ceux qui aiment découvrir l’histoire des gens à qui notre équipe a choisi de donner un petit coup de pouce, parce qu’ils le méritaient bien.

Économiquement et écologiquement viable

Roulez au suivant vise donc à prouver qu’il est économiquement et écologiquement viable de prolonger la vie d’une voiture. Parce que le seul impact environnemental de la fabrication d’une nouvelle automobile peut équivaloir à plusieurs années d’émissions de gaz à effet de serre issues d’une automobile d’occasion, mais aussi parce qu’une voiture âgée de sept ou huit ans ne déprécie pratiquement plus. D’ailleurs, en considérant le contexte actuel de pénurie de véhicules d’occasion et la majoration de leur valeur, cette idée devient encore plus logique.

L’entretien automobile est un volet que l’industrie n’exploite que trop peu, les concessionnaires préférant se concentrer sur la vente de véhicules neufs. Or, il est clairement plus rentable de conserver un véhicule plus longtemps en effectuant un entretien adéquat chez un atelier indépendant, avec des pièces d’après-marché de bonne qualité. Une industrie qui explose également puisqu’en général, les automobilistes délaissent leur concessionnaire passé l’échéance de la garantie du manufacturier. N’oublions pas non plus que la location de moins en moins logique pour une majorité d’automobilistes est elle aussi responsable du non-entretien des véhicules, qui se retrouvent souvent en piteux état sur le marché d’occasion.

Roulez au suivant permet également de faire découvrir différents métiers de l’automobile, allant de la pose de pare-brise à l’esthétique en passant par le monde des pneus. Une façon de mieux s’outiller en tant qu’automobiliste et peut-être de découvrir des avenues jusque-là inconnues, afin de régler des problèmes pour lesquels on ne trouvait pas de solution.

Une seconde vie

L’émission relate toutes les étapes de remise en condition d’un véhicule initialement en piteux état, pour nous faire assister à son dévoilement final. Or, la seconde vie d’une voiture ne pourrait avoir lieu sans qu’on lui trouve un propriétaire. C’est à travers des histoires touchantes, drôles et souvent improbables qu’un gagnant « rencontre » son nouveau véhicule. Cette personne repart ainsi avec un bolide qui pourra perdurer, alors que ses jours étaient pourtant comptés.

À Roulez au suivant, vous ne verrez pas de Ferrari, de shows de boucane ou de roues de 24 pouces. Il n’y a aucune vedette du petit ou du grand écran, et les paysages ne sont certainement pas paradisiaques. Cette émission fait sourire, informe, éduque et rejoint un public aussi pragmatique que passionné. Un rendez-vous qui, je l’espère, vous fera découvrir l’automobile et les gens, sous un œil différent.