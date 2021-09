Théâtre du Rideau Vert: un «Adieu Monsieur Haffmann» très réussi

Nouveau départ pour la très belle pièce «Adieu Monsieur Haffmann», qui reprend l’affiche du Théâtre du Rideau Vert après avoir été victime collatérale de la pandémie l’an dernier. Sur fond de Deuxième Guerre mondiale, un bijoutier et son employé concluent une délicate entente, qui remuera leurs convictions profondes.

La production, écrite par l’auteur français Jean-Philippe Daguerre et mise en scène par Denise Filiatrault, avait connu un triste sort à la fin septembre 2020. Elle n’avait été présentée qu’à deux reprises quand le Théâtre du Rideau Vert, comme les autres salles, avait dû fermer ses portes en raison du «défi 28 jours» que le gouvernement avait imposé aux Québécois pour contrer la deuxième vague de COVID-19, et qui s’était finalement étiré sur beaucoup plus qu’un mois.

PHOTO COURTOISIE/David Ospina

Accord particulier

Un an plus tard, on se réjouit que l’œuvre (décorée d’une flopée de distinctions depuis sa création en 2018, dont quatre prix Molière) puisse être présentée à nouveau.

Car «Adieu Monsieur Haffmann» est une histoire touchante, humaine, souvent drôle et parfois troublante dans son propos, puisque campée dans le Paris de 1940, sous occupation allemande, alors que les Juifs doivent porter l’étoile jaune, symbole suprême de discrimination nazie.

On fait la connaissance de Joseph Haffmann (attachant Ariel Ifergan), un Juif français propriétaire d’une bijouterie, un homme bon, droit et sensible. Dans les circonstances, ce dernier doit se cacher dans sa cave. Il propose donc à son employé Pierre Vigneau (Renaud Paradis) de reprendre son commerce.

Vigneau accepte... mais à une condition. Condition qui finira par mettre en péril le couple de Vigneau avec sa douce Isabelle (Julie Daoust) et le respect mutuel que se portaient jusque-là les deux hommes. Vigneau ravalera son amertume à coups de danses à claquettes, et se laissera tenter à fraterniser avec les Allemands.

Les dilemmes moraux des trois personnages principaux culmineront lors d’un souper avec l’ambassadeur de l’Allemagne nazie à Paris (Roger La Rue, qui succède à Laurent Lucas, qui avait tenu le rôle en 2020), grand admirateur d’Hitler, et sa rigolote épouse (Linda Sorgini).

La frivolité de cette dame ajoute une touche de légèreté et détonne parfois avec le ton du reste du récit, mais fait aussi du bien. La deuxième partie du spectacle devient ainsi beaucoup plus comique que la première.

PHOTO COURTOISIE/David Ospina

Réflexion

«Adieu Monsieur Haffmann» n’est pas du tout une pièce sur l’Holocauste ou la Deuxième Guerre mondiale. Son cadre sert surtout de prétexte à questionner nos valeurs, dans un contexte où le meilleur et le pire de l’être humain s’entrechoquent. Espoir, amitié, bienveillance, rancune, jalousie et abnégation se succèdent et s’entremêlent pendant une heure trente, portant le spectateur à la réflexion.

À la mise en scène et la direction d’acteurs, Denise Filiatrault n’a vraisemblablement pas perdu la touche. «Adieu Monsieur Haffmann» est lieu d’échanges, de décors et de costumes inspirés.

Puis, les mesures sanitaires étant scrupuleusement respectées dans le Rideau Vert – on y accueille autour de 300 spectateurs, avec un mètre latéral de distance entre les bulles, sur

une capacité totale de 426 sièges –, on ne doute pas que les restrictions soient aussi appliquées sur scène, mais la distanciation ne parait nullement entre les comédiens.

La pièce «Adieu Monsieur Haffmann» est présentée au Théâtre du Rideau Vert jusqu’au 16 octobre (rideauvert.qc.ca).