Une tornade fait deux morts en Sicile

Une tornade a frappé vendredi l'île sicilienne de Pantelleria, faisant deux morts et quatre blessés, a indiqué la Protection civile italienne.

• À lire aussi: Tempête Ida: le dérèglement climatique pointé du doigt, Biden en Louisiane

• À lire aussi: Les restes d'Ida sèment le chaos aux États-Unis, au moins 44 morts à New York et sa région

La tornade a «touché et renversé six voitures», a précisé l'agence sur sa page Facebook, publiant des photos montrant un véhicule projeté contre une maison, et un autre ayant atterri, cabossé, dans un champ.

Un pompier qui n'était pas en intervention, figure parmi les morts sur cette île prisée des touristes, plus proche de l'Afrique du Nord que de l'Italie.

Le vent a ravagé une route côtière en quelques secondes, selon des médias.

«C'était un spectacle apocalyptique», a déclaré un ambulancier qui se trouvait sur les lieux à l'agence de presse italienne ANSA.

Un hélicoptère de l'île voisine de Lampedusa se tenait prêt à porter assistance à l'île dès que la tempête se calmerait, selon l'agence.

Pantelleria, célèbre pour ses falaises volcaniques et ses eaux thermales, attire régulièrement des célébrités, comme Sting ou Giorgio Armani.

À VOIR AUSSI