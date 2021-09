Zach Parisé officiellement avec les Islanders

Les rumeurs circulaient depuis quelque temps sur le fait que Zach Parisé s’était entendu avec les Islanders de New York et ça a été rendu officiel, vendredi.

Les modalités de son contrat n’ont pas été révélées, mais il s’agit d’une réunion entre le vétéran de 37 ans et le directeur général de la formation new-yorkaise, Lou Lamoriello. Il avait évolué sous les couleurs des Devils du New Jersey, de 2005 à 2012, époque où le DG avait les rennes de cette organisation.

«Les équipes à Lou jouent d’une certaine manière, a dit Parisé, en visioconférence. Ils jouent tout le temps au hockey de la bonne manière. C’était aussi toujours le cas au New Jersey et depuis, j’ai gardé contact avec lui. C’est toujours difficile d’arriver dans un nouvel environnement, mais quand on voit des visages familiers, ça rend le tout plus facile.»

Parisé a bien pris le temps cet été de peser toutes les options qui s’offraient à lui et, au final, la meilleure d'entre elles pour lui était d’aller s’installer à Long Island après que le Wild du Minnesota eut racheté son contrat au début de la saison morte.

«Il n’y avait que trois équipes qui m’intéressaient. Quand j’ai su que j’allais quitter le Minnesota, mon attention s’est tournée vers le futur. En voyant l’équipe de loin et connaissant Lou depuis longtemps, j’ai cru que ce serait un bon agencement. C’était bien sûr une décision difficile, mais je crois que je peux avoir ma place ici.»

L’attaquant a produit 810 points, dont 393 filets, en 1060 matchs au sein du circuit Bettman. Il a participé une fois à la finale de la coupe Stanley, en 2012, alors qu’il jouait pour les Devils.

