MORISSETTE, Denis



À Anjou, le 2 septembre 2021, à l'aube de ses 80 ans, est décédé M. Denis Morissette, époux de Mme Jacqueline Gendreau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Jocelyne (José Hernendez) et Danielle (Eric Girouard), ses petits-enfants Martin (Camille) et Catherine Paré, Benjamin (Valérie) et Jérémy (Elisa) ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en fonction des règles sanitaires de 50 personnes maximum à la fois à l'intérieur, au:15005, SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES514-498-7682 www.cfdt.cale mercredi 6 octobre de 17h à 20h, suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.