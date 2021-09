PRONOVOST, Jean-Guy



De Vaudreuil-Dorion, le 14 mai 2020, entouré des siens, est décédé M. Jean-Guy Pronovost, fils de feu Isidore Pronovost et de feu Yvette Surprenant. Il était l'époux en premières noces de feu Barbara Doucet et en secondes noces de Francine Messier-Farmer.Il laisse dans le deuil ses enfants Steve (Janick Farmer) et Sylvie (Christophe Mehl), le fils de sa conjointe Marc Farmer (Nathalie Boileau), ses petits-enfants Camille, Léa, Édouard, Théodore et Zack, son frère Gabriel (Darlene Gates), ses soeurs Janine et Céline (Hugues Grenier), ses neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 17 septembre 2021, à 14h30, en l'église Saint-Michel (414 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2M6). La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, 1-450-202-2202, 90 Como Gardens, Hudson, Québec, J0P 1H0.