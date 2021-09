LEGAULT, Louis



Le 26 août 2021, à Pointe-Claire, son lieu de naissance, est décédé Louis Legault, âgé de 85 ans. Sa conjointe Marie-Frances était à son chevet au moment de son décès.Homme intègre et juste, il a été longtemps policier à Pointe-Claire et à Montréal.Il laisse dans le deuil sa conjointe Marie-Frances Tremblay, ses fils Louis et Normand (Marie), un beau-fils François (Jennifer), ses six petits-enfants Catherine, Mathieu, Alexandre, Daniel, Élise et Monique et neuf arrière-petits-enfants.En accord avec ses derniers voeux et dans le respect des mesures liées à la pandémie, une cérémonie privée aura lieu au cours des prochains jours.