CHARPENTIER, Gisèle



À Boucherville, le 6 septembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Madame Gisèle Charpentier, épouse de feu Philippe Lambert.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Guy (Marie-Hélène) et Sylvain (Hélène), ses petits-enfants, Anne-Sophie (Vincent) et Philippe-Olivier (Rebecca) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 23 septembre 2021 de 10h à 12h et de 13h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.En raison des recommandations de la Santé publique, pour la réunion de prières le nombre de place est limité.La famille tient à remercier le personnel de la Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.En guise de sympathie, un don à la Fondation la Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Gisèle Charpentier.