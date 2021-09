LATOUR, Gérard



À Montréal, le 13 avril 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gérard Latour, époux de feu Rita Sarrazin.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Edith), Lilianne et Christiane (Marcel) Latour, ses petits-enfants, ses frères Denis et Jean-Guy Latour et son épouse, sa belle-soeur Mireille, sa compagne Rita Lefebvre, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL 514-353-9199wwwsalonfunerairelfc.comle samedi 18 septembre à compter de 11h. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 14h, suivie de l'inhumation des cendres à notre columbarium Du Souvenir.