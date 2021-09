VENDITTOLI, Robert, d.c.



À Blainville, le 19 avril 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Robert Vendittoli, Docteur en Chiropratique de 1960 à 1996.Né le 17 août 1938 des défunts Pascal Vendittoli de Montréal et Léontine dite Mariette Poncelet née à Limbourg, Belgique. Précédé dans la mort par sa soeur Claire (Jean-Claude Caillauld), Robert laisse dans le deuil son épouse Gisèle Bergeron, née à Saint-Paulin, comté de Maskinongé, fille des défunts Joseph Bergeron et Yvette Chevalier, qu'il épousa en la Cathédrale Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal le 26 décembre 1959; ses deux fils: Mario (Dominique Parisien) et Pascal-André (Amal Abdel-Baki); ses trois petits-enfants: de Mario et Dominique: Rafael; de Pascal-André et Amal: Iris et Camélia; son frère Roger (Ginette Charlebois); neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 septembre 2021 de 13h à 15h au salonL'inhumation des cendres suivra à 15h30 au cimetière de La Purification, 445, rue Notre-Dame, à Repentigny. En raison de la situation sanitaire, le salon pourra accueillir un maximum de 50 personnes, avec rotation. Port du masque obligatoire.Un don à Diabète Québec serait apprécié.