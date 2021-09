LAVIGUEUR, Jean-Marc



À son domicile, le 27 mai 2020, est décédé à l'âge de 75 ans, Monsieur Jean-Marc Lavigueur, pharmacien, époux de Madame Marie Villeneuve, demeurant à l'Ile-des-Soeurs et autrefois de Saint-Théodore d'Acton.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève (Alex Detre), Mathieu (Binh Minh Do), feu Simon, ses petits-enfants: Guillaume, Eloïse et Émilie.Il laisse également ses soeurs: Liane, Jocelyne (Alain Duchemin), Lise, son neveu Bertrand Charest (Danielle Deschênes), leur fils Maxime Charest et plusieurs autres parents, amis et collègues.Monsieur Jean-Marc Lavigueur a été incinéré au Crématoire Lalime.La famille de monsieur Lavigueur recevra vos condoléances, le mercredi 15 septembre 2021 de 17 h à 21 h au :6825, RUE SHERBROOKE EST, MONTRÉALet le vendredi 17 septembre de 10 h à midi, 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h et le samedi 18 septembre à 8 h30 au complexe funéraire :ACTON VALE, J0H 1A0Tél. : 450 546-5556 www.ubaldlalime.comLes funérailles seront célébrées le même jour à 10 h30 en l'église Saint-André d'Acton Vale suivies de l'inhumation.Compte tenu des directives du Ministère de la Santé, les règles de rassemblements seront en vigueur. Le port du couvre-visage est obligatoire.