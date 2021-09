GATINEAU, Jean



1933 - 2021Le 11 août 2021, à Montréal, est décédé monsieur Jean Gatineau.Le 25 août 2021, à Montréal, est décédée madame Liette Sabourin Gatineau.Les époux qui ont eu 67 ans de mariage, laissent dans le deuil leurs enfants Michel (Marie-Josée) et Jasmine (Gilles), leurs petits-enfants Lambert et David, Pierrette, leurs neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 16h à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, H8S 2G5www.jjcardinal.ca 514-639-1511suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence à 16h.Lors de l'évènement, les règles de protections relatives à la COVID-19 seront appliquées tel que le port du masque et la distanciation physique.La famille souhaite remercier de tout coeur le personnel du Centre d'hébergement Yvon-Brunet pour les bons soins prodigués.