GILBERT, Guy



De St-Hippolyte, le 5 septembre 2021 est décédé à l'âge de 65 ans, M. Guy Gilbert.Maintenant auprès de sa mère Mme Hélène O'Hurley et de son père M. Paul-Armand Gilbert, il laisse aujourd'hui dans le deuil ses deux frères Marc (Danielle Gauthier DeVarennes) et Luc (Sylvie Potvin), ses deux nièces Laurence (Mathieu Tremblay) et Laurie-Anne (Mathieu Gariépy), ses cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 26 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h au salon de la :Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.