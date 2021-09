PERREAULT, Claude



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès soudain le 31 août 2021 de Claude Perreault à l'âge de 65 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Léanne Bélisle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, son frère Michel Perreault (Mme Marie-Claire Chaurest et ses enfants), sa soeur Ginette Perreault (M. Gilles Dargis et ses enfants), sa belle-soeur Mylène Bélisle Bertuccini (M. John Bertuccini), ainsi que ses filleuls Mathew, Claudia et Katrina Bertuccini, d'autres parents, plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 17 septembre de 14h à 16h, suivi d'un service à 16h, à laCOLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307 RIVERSIDESAINT-LAMBERT, QC J4P 1A7Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.