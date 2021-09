LALANCETTE, Roger



À Mascouche, le 25 août 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Roger Lalancette, époux de Mme Huguette Rondou Lalancette.Il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Amélie Gadbois), Lyne (Yannick Genest), ses petits-enfants Justine, Gabriel, Samuel, Valérie, Mathieu, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 septembre de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 22h. La cérémonie aura lieu ce même jour au salon à 20h00.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE ST-LOUIS850, MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC, J7K 2L7www.salonsfunerairesguay.com