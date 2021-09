PAOLI, Aldo



Le mercredi 8 septembre, est décédé à l'âge de 89 ans, Aldo Paoli, époux de Lise Dontigny.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Stefano (Nancy), sa fille Alessandra, ses petits-fils Branden (Sarena), Matthew (Cynthia) et Esteban, ses soeurs Silvana et Ada, son beau-frère Léon (Lili), ses belles- soeurs Nicole (Denis) et Gabrielle (feu Jean-Pierre) ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 14 septembre 2021 de 9h à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h30 en la chapelle du complexe et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.Au lieu de fleurs, un don à la Societé de Soins Palliatifs à domicile du Grand Montréal serait apprécié.