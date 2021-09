GASCON, Philippe



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Philippe Gascon, survenu le 4 septembre 2021, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de Mme Denise Vanier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Sylvie) et Johanne (Daniel), ses petits-enfants Audrey (Marcel), Sébastien (Katherine) et Jonathan (Annabelle), ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 septembre dès 13h à laLes funérailles auront lieu le même jour dès 17h en la chapelle de la résidence.La famille tient à remercier l'équipe du CHSLD Idola St-Jean pour les soins prodigués, en particulier Kim et Chantal.