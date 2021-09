ALDER, Yvette



Le 31 août 2021, est décédée à l'âge de 75 ans, Madame Yvette Alder.Elle est partie sereinement entourée de son cher époux et de ses enfants.Elle laisse dans le deuil son époux Monsieur François Sauriol, ses enfants, A.K (Pat), Patrick (Annie), Véronique (Yann) et Alexandre (Sandra), ses petits-enfants Sandrine, Rosabelle, Zoé et Zach, ainsi que ses frères et soeurs, neveux et nièces et d'innombrables amis.La famille remercie sincèrement le personnel médical qui a pris soin d'elle avec beaucoup d'humanité et de dévotion: Julie-Michèle Benoît, Docteure Francine Aubin du CHUM ainsi que Marie-Michèle Bigras et Fanny Maillot du CLSC de Piedmont. Yvette était très reconnaissante du travail et du dévouement de tout le personnel médical et des bénévoles qui ont pris soin d'elle.La famille vous invite à faire un don à la fondation du CHUM en guise de sympathie.La famille recevra les condoléances le samedi 25 septembre 2021 de 13h à 16h au salon funéraire :Le salon sera suivi d'une réception privée pour les proches de la famille. Les invités (dont le nombre est limité en raison des règles sanitaires) seront contactés par la famille.