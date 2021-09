LEFEBVRE, Bernard



C'est avec le coeur gros que nous vous annonçons le décès de Bernard Lefebvre, survenu le 2 septembre 2021 à l'âge de 79 ans.Il s'est éteint en douceur entouré de ceux qu'il aimait plus que tout, son épouse des 54 dernières années Nicole, ses deux filles Chantal et Julie, ses gendres Jean-Louis et Sébastien, ses petits-enfants adorés Olivier, Charles-Antoine, Fanie, Laurent et Rosalie ainsi que leurs conjointes et conjoints.Il laisse également dans le deuil sa soeur et ses frères, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Afin de lui rendre hommage, nous vous accueillerons dimanche, le 19 septembre 2021, de 11h à 14h, au :Suivi de la liturgie en la salle commémorative à 14h.La famille vous invite à faire un don à la Maison Victor-Gadbois, son personnel ayant pris soin avec bienveillance de Bernard dans ses derniers jours.