DESCHÊNES, Jacques



À Laval, le 28 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jacques Deschênes, époux en premières noces de feu Huguette Roy et en secondes noces de Mme Diane Trudeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants France (André) et Guy (Liliane), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur: Réal, Éric, Françoise (Yvan) et Marc-André, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 19 septembre de 11h à 16h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.