TARDIF, Yvon



À Laval, le 30 décembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Yvon Tardif, époux de Mme Huguette Grenier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Christos) et Martin (Véronique), ses petits-enfants Greg, Alexi, Andrew, Kassandra et Maëva, sa soeur Pauline, sa belle-soeur Nicole (Normand), neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 24 septembre de 18h à 21h et le samedi 25 septembre dès 10h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 25 septembre à 12h, en la chapelle du complexe et de là, l'inhumation suivra au cimetière de Sainte-Thérèse.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.