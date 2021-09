MacDONALD, Claudette



Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer qu'est décédée à sa résidence le dimanche 5 septembre 2021 à l'âge de 83 ans, madame Claudette MacDonald, fille de feu Ronald MacDonald et feu Laurentia Cloutier, épouse de Richard Paul Lemire.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Kim (Danny Peak), Richard (Françoise Raby) et Gary (Mélanie Gauthier); ses 5 petits-enfants et son arrière-petite-fille, ses frères: Donald (Nicole Bélanger) et Georges; ses neveux et nièces, de nombreux parents et amis(es).Les funérailles auront lieu le samedi 18 septembre 2021 à 11h à la Cathédrale St-Joseph de Rouyn-Noranda. La famille sera présente dès 10h30 afin de recevoir vos condoléances. L'inhumation aura lieu au cimetière de Cadillac à une date ultérieure.DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE1-800-567-6438www.residence-funeraire.coop