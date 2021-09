PÉPIN, Gilles



À Montréal, le vendredi 27 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé Gilles Pépin, professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.Né le 25 juin 1934 à Drummondville, fils de Victor Pépin et de Antoinette Morel, il laisse dans le deuil son épouse Éliane Pépin (née Corriveau), ses enfants Michel et Julie, son petit-fils David, son frère Robert (Jeannine Dion), sa soeur Madeleine (Jérôme Coupal), sa belle-soeur Suzanne Dionne, ainsi que parents et amis.Titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Bordeaux (1961), il fut professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa - Section de droit civil (1961-1966), doyen (1968-1969), professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal (1966-1997) et directeur du Centre de recherche en droit public (1969-1972). Il a été nommé juge à la Cour supérieure du Québec le 24 septembre 1981 et a démissionné le 9 novembre suivant.En 1981, il devient membre de la Société Royale du Canada (Académie des arts, des lettres et des sciences sociales). Il a aussi été membre du conseil d'administration de la Fondation Sève de Vie.Selon ses volontés, Il sera inhumé au cimetière Mont-Royal au cours d'une cérémonie intime.4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7 514-342-8000