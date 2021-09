LIZOTTE, Gilbert



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Gilbert Lizotte, survenu le 21 août 2021, à l'âge de 79 ans, époux de Mme Sonia Guilbault Lizotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Donald (Isabelle Bougie) et Éliane (Jean-Luc Dupras), ses petits-enfants Olivier (Françoise Côté), William, Maxime, Simon et Véronique, également sa soeur Linda (Roger Tessier), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le dimanche 19 septembre 2021 de 13h à 16h. Une cérémonie suivra à la chapelle du complexe funéraire à 16h, sur invitation seulement afin de respecter les règles sanitaires.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne.