BEAUDOIN, André



La famille Beaudoin a le regret de vous informer du décès de M. André Beaudoin, de Lac Blue Sea dans la Vallée-de-la-Gatineau à l'âge de 78 ans.Né à Hull, fils unique de Vital Beaudoin et Mireille Poulin, il laisse dans le deuil sa conjointe depuis 32 ans, Hélène Bourret; ses enfants : Jean-Rock (Mélanie Diotte) et Marie-Andrée; ses petits-enfants : Andréanne et Marie-Pier Beaudoin, Alexandra et Nicolas D'Angelo; les enfants d'Hélène : Ann Michèle Bourret (Conrad Tappert), feu Dominic Therrien (Nancy Ramsay) et ses petits-enfants : Chloé (filleule d'André) et Charles Garceau ainsi que William et Koralie Therrien; plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami.e.s de la communauté d'affaires.Ancien élève du Collège Saint-Alexandre, il a entrepris sa carrière en affaires chez AVCO finance, occupant des postes de vérificateur interne à Montréal, London, Wabush, T-N et Labrador et Newport Beach en Californie. Par la suite, il a été entre autres président et directeur général de O. Dubois Ltée, grossiste en tabac, confiserie et alimentation, président-fondateur de Slush Puppie Canada Inc., ayant mis sur pied un réseau de plus de 10 000 points de vente au détail dans toutes les provinces canadiennes, président de Colabor, regroupement québécois de grossistes en tabac, confiserie et alimentation, président de NATCD (National Association of Tobacco and Confectionery Distributors) pour le Canada, président du Comité de développement de la Banque Nationale de la région de l'Outaouais, membre du Conseil d'administration de la Fondation de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et membre-gouverneur de la Chambre de commerce de Gatineau.D'une générosité proverbiale, il a consacré son temps, prodigué ses conseils et contribué financièrement à appuyer plusieurs oeuvres de charité et plusieurs jeunes entrepreneurs de la région dans la poursuite de leurs rêves. Il s'est consacré au redressement, à la gestion, au développement et à la croissance de plusieurs entreprises du monde des affaires et du sport, comme ange financier et investisseur, motivateur, mécène et coach d'entreprises. De plus, il s'est impliqué à fond au sein de la communauté d'affaires de Gatineau et dans la Municipalité de Lac Blue Sea, dont il est issu.La famille veut exprimer toute sa gratitude au Dr Patrick Legault, de même qu'aux infirmières Mélissa et France du CLSC de Gracefield pour les bons soins, dont ils ont entouré André et le soutien qu'ils ont apporté à sa conjointe Hélène, au cours des dernières semaines.Les arrangements funéraires ont été confiés à la Coopérative funéraire de l'Outaouais. Il y aura célébration de sa vie le vendredi 1er octobre 2021 de 13 h à 16 h et de 19 h à 21 h à la :95, BOULEVARD DE LA CITÉ-DES-JEUNES, HULL, QC, J8Y 6X3Suite à la célébration de sa vie, il se tiendra une cérémonie religieuse à la Cathédrale St-Joseph de Hull le samedi 2 octobre à 11 h. La famille recevra les condoléances à compter de 10 h.