ROSSIGNOL (née McKAY)

Huguette



À Montréal, le 6 février 2021 à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Huguette McKay, épouse de feu M. Viateur Rossignol.Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (Werner), Alain, Danielle (André) et Denis (Lyne), ses petits- enfants Philippe (Josianne), Vincent (Émilie), Geneviève (Sébastien), Stéphanie (Simon), Pamela et Jonathan, ses arrière-petits-enfants Kayden, Éli et Laurie. Elle laisse également sa soeur Michelle (Robert), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents.Les funérailles seront célébrées le samedi 18 septembre 2021 à 11h, en l'église St-Léopold, boul. Ste-Rose ouest, Laval.