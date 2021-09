PROVENÇAL, Claude



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Claude Provençal, survenu le 29 août 2021, à l'âge de 78 ans.Parti rejoinre son fils Marco et son petit-fils Mathieu, il laisse dans le deuil son épouse Marie-Claire Barbeau, sa fille Marie-Claude, ses petites-filles Valérie et Maude, sa soeur Pauline (Léo), ses beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Rémi, le samedi 18 septembre 2021, dès 10h suivies des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC et/ou la Société canadienne du cancer seraient appréciés.