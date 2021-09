HARVEY, Guy



Le 2 septembre 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Guy Harvey, conjoint de Mme Hélène Lalumière.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Alexandra (Alexandre), ses petits-enfants Thomas et Emma, ses parents Jean-Guy et Madeleine, son frère Carl (Manon), ses beaux-parents Ernest et Ida, ses beaux-frères et belles-soeurs Daniel (Michelle) et André (Nicole), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 17 septembre 2021 dès 14h. Une liturgie suivra à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Old Brewery Mission.