OUELLETTE LAPIERRE Lilianne

Au CHSLD de Lasalle, à l'âge de 88 ans, le 19 avril 2020 est décédée Mme Lilianne Lapierre, épouse de Roger Ouellette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denise (Albert), Claude (Rita) et Pierre (Louise). Les petits-enfants Sébastien, Jonathan (Linda), Maxime (Andréanne), Simon, Laurence (Robert), Joel (Suzie) et les arrière-petits-enfants Thomas et Olivia sont aussi affligés.Fille de Louisia Héneault et d'Armand Lapierre (décédés), elle était la dernière survivante de sa fratrerie. Elle rejoint ses frères et sa soeur: Jeannine (feu Réal), Rolland (Rita), Gérard, Marcel, Yolande (décédée à 18 mois); ses beaux-frères: feu René, feu Jean-Claude, feu Jean, feu Laurent, feu Pierre et feu Gilberte. Elle laisse aussi dans le deuil son beau-frère André, ses tantes Jacqueline et Hélène, ses filleuls Daniel, Gilles et Michel, en particulier Nicole (nièce) de nombreux cousins et cousines, de nombreux neveux et nièces puis des ami(e)s.Merci à la préposée Chantal et à tout le personnel du CHSLD.Les funérailles auront lieu le samedi 18 septembre 2021 à 11h à l'église de la paroisse St-Émile, 2431 chemin d'Entrelacs, Entrelacs, J0T 2E0.