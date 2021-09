BRUNET (née Pesant)

Françoise



À Montréal, le 17 mai 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée de la COVID notre mère Françoise Pesant, veuve de Fernand Brunet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Richard (Danielle Pichette), Diane (Khaled Benkhoucha), Daniel et Michel (Rolando Manaog), ses dix petits-enfants et dix arrière-petits-enfants, son frère Roger (Claire T.), ses soeurs Monique et Pierrette ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle était aussi la mère de Jean-Guy décédé en 1971.La famille recevra parents et amis au complexele dimanche 19 septembre dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée sur place à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de charité de votre choix.