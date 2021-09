RHÉAUME (née Leroux), Denise



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 4 septembre 2021, à l'âge de 75 ans est décédée Mme Denise Leroux, épouse de feu Pierre Rhéaume.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mélanie (Michael), Roselyne (Stanley) et Maxime (Mylène), ses petits-enfants Mélina, Jonathan, Marianne, Julien et Félix, ses cousins et ses cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le dimanche 19 septembre 2021 à partir de 13h, suivi d'un hommage au salon funéraire à 15h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Charles-LeMoyne ou à la Société Alzheimer Rive-Sud.